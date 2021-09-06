برلمانى يشيد بدور الغرف التجارية فى مواجهة ارتفاع الأسعار

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، أن الاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الغرف التجارية بمختلف المحافظات تستحق التحية من مصر وشعبها العظيم لدورها الوطنى والناجح فى دعم جميع المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس السيسى اضافة الى الدور الكبير للغرف التجارية فى مواجهة ارتفاع الاسعار وتوفير جميع السلع الاساسية وغيرها وباسعار مناسبة وفى متناول جميع الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

وقال "المير" فى بيان اليوم: إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نجد تنسيقا وتكاملاً على أعلى مستوى بين جميع المؤسسات بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات الأخرى بالدولة، موجهًا التحية والتقدير للمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية على تصريحاته التى أعلن فيها عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض "أهلا مدارس" بكافة المحافظات.

وأشاد النائب حسن المير بتأكيد المهندس إبراهيم العربى بأن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 إلي 50% على كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومسلتلزماتها وسيتم توفير كافة السلع من المنتج و المورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الاسعار .

وناشد النائب حسن المير جميع الأسر المصرية بالإقبال على هذه المعارض لشراء مستلزمات ابنائهم التلاميذ خاصة أن أسعارها ستكون مخفضة إضافة الى جودتها ووجود جميع مستلزمات المدارس داخل هذه المعارض موجهاً التحية والتقدير لجميع الشركات التى تشارك فى مثل هذه المعارض المهمة بمختلف المحافظات.

هذا وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارىً معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.



ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب"، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته.