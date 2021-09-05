الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تبحث سبل تفعيل الكتاب الإلكترونى من خلال المنصة التعليمية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً موسعاً مع عمداء ووكلاء الكليات ومسئولي وحدة IT  بجميع الكليات، لوضع التصور النهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية على المنصة التعليمية Zad، وإتاحتها أمام المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة من مستخدمي المنصة التعليمية، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد مسعود مدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية mis، والمهندس هيثم أبوضيف المدير التنفيذي لشركة zad، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتباراً من العام الجامعى المقبل، ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي على كافة المستويات والأصعدة، وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة لضمان الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

وأضاف "عبد الخالق"، أن الجامعة تولي اهتمام كبير لمشروع التحول الرقمي، وتسعى إلى توظيف كل الإمكانيات والوسائل التعليمية من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة البيانات، مضيفاً أن منصة زاد التعليمية تعد منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري والتعليم الإلكتروني، وتساهم فى تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع عرض الأهداف الرئيسية لنظام الجامعة الذكية "زاد" لإدارة التعليم الإلكتروني ومتطلبات التفعيل الأمثل للمنظومة داخل الجامعة، إلى جانب عرض إمكانياتها والخدمات التي تقدمها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، والتى تساعد على ميكنة العمل الإداري والتحول الإلكتروني والرقمي للإدارات المختلفة وجميع الكليات.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة والاستفسارات حول تطبيق وتفعيل نظام زاد الإلكتروني، وآليات رفع الكتب الإلكترونية على تلك المنصة التعليمية .

صورة الدولة اجتماع مستوى عمل عرف عقد الجامعات إمام تحقيق تسهيل بيان هيئة صور على خلال

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