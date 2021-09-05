«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

تستأنف وزارة الصحة والسكان، اليوم، العمل بـ7 قوافل طبية، أطلقتها أمس ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق الأسد مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، دلهمو مركز أشمون بمحافظة المنوفية، السلقا مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، منشأة قارون مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، دشلوط مركز ديروط بمحافظة أسيوط، الصوانعة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إنجازات حياة كريمة

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفاً و619 مواطناً من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 26 ألفاً و406 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفاً و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أكد الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، على حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.