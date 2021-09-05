مى عزالدين تعود للموسم الرمضانى: أنتظر فكرة مختلفة

عقدت الفنانة مي عزالدين خلال الأيام الماضية جلسة عمل مع المخرج إبراهيم فخر من أجل المشاركة في عمل تليفزيوني يعيدها للسباق الرمضاني القادم بعد غيابها طوال الفترة الماضية والاكتفاء بعمل خارج الموسم الرمضاني.

واتفقت مي مع فخر على الاتجاه الذي تنوي تقديم مسلسلها الجديد فيه وأفكارها التي تود مناقشتها في عمل جديد، لكنها حتى الآن لم تصل إلى السيناريو النهائي الذي ستوقع عقد مسلسلها الجديد لدخولها وذلك بعد تلقيها عددًا كبيرًا من المعالجات الدرامية وعددًا قليلًا من السيناريوهات، لكنها حتى الآن لم تحصل على مرادها.

وتنوي الاستقرار على العمل الجديد في الأيام القادمة من أجل التخطيط للتصوير في فرصة قريبة للانتهاء من العمل قبل شهر رمضان القادم بوقت كافٍ حتى لا تقع تحت ضغط الوقت الذي يقع فيه النجوم دائمًا.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عزالدين كان مسلسل خيط حرير الذي عرض خارج الموسم الرمضاني الماضي، وكان "خيط حرير" ينتمي لنوعية الدراما المطولة حيث يتضمن 35 حلقة، وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل خيط حرير

شارك في مسلسل خيط حرير للفنانة مي عزالدين عدد كبير من الأبطال منهم حازم سمير ومحمود عبدالمغني وأحمد صيام وسوسن بدر وهنادي مهنا ومحمد علي رزق ويوسف عثمان وصفاء الطوخي وولاء الشريف والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج إبراهيم فخر ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وتم عرضه على شاشتي أون وأون دراما بواقع 6 مرات يوميًا.

