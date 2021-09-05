الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

اكتشاف مذهل.. التطور فى جسم الإنسان متواصل وهذا هو الدليل

التطور فى جسم الإنسان
التطور فى جسم الإنسان

توصل علماء أستراليون من جامعة أديلايد إلى اكتشاف مذهل، يؤكد أن تطور جسم الإنسان لم ينته على الإطلاق ، وهو مستمر أمام أعيننا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، من علامات هذا التطور المتواصل لجسم الإنسان  ظهور الشريان الأوسط في الساعد، و الذي كان يُعتبر سابقًا "غير ضروري" وانقرض حتى في الجنين في الرحم.

ويعد الشريان الأوسط لغزا، ولا يزال الجدل دائرا في أوساط العلماء حول الغرض منه. و يُعتقد أنه يتطور كعامل مساعد لضخ الدم بشكل أكثر كفاءة عبر الذراعين، ما يساعدهما على التطور بشكل أسرع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس”  الإخبارية الفرنسية  في الجنين المتشكل، يموت، و ينقل هذه الوظائف إلى الشرايين الشعاعية و الزندية. و لكن يحدث أن يستمر الشريان المتوسط ​​عند البالغين. و المهم ليس الشريان ذاته، بل في إحصائيات بقائه.

في البداية رُصد هذا الشريان لدى الأشخاص الذين ولدوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، حدث ذلك في 10٪ من الحالات. و ذلك  بعد قرن من الزمان، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات. ولدى أولئك الذين ولدوا في نهاية القرن العشرين، تبقى الشريان في 30 ٪ من الحالات.

وفي سياق متصل، أجرى العلماء الأستراليون أحدث دراسة و أكدوا وجود شرايين وسيطة كبيرة تضخ الدم جيدا لدى كل ثلث سكان بلد من أصول أوروبية.

ووفقًا لصحيقة “ديلي ميل” البريطانية، رُصد أيضا ميل نحو زيادة عدد مثل هذه الحالات، وهي علامة واضحة على نمو تطوري، لكن السؤال المحير هو: ماذا يعطينا مثل هذا الأمر نحن البشر؟

إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف يصبح الشريان الأوسط ​​بحلول عام 2100 رفيقًا دائما لجميع البشر تقريبا.

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