رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر: انعقاد ملتقى «يوم التوظيف المفتوح».. الإثنين

أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الجمعية حريصة على توفير فرص عمل وتوظيف للعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات له، أن الجمعية تعقد باستمرار ملتقيات للتوظيف في جميع التخصصات وليس يشترط الخبرة أو المؤهل العالي، وذلك لمساعدة صغار الشباب خريجي المدارس والمعاهد الفنية حتى يجدوا فرص عمل مناسبة لهم.

وتابع الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الجمعية ستعقد بعد غد الإثنين الموافق 6/9/2021، ملتقى "يوم التوظيف المفتوح" بمقر الجمعية، مؤكدًا أن كل الوظائف المتاحة لكافة المؤهلات الفنية سواء بخبرة او بدون خبرة، لافتًا إلى أن هناك فرص عمل واعدة في كبير من الشركات داخل المناطق الصناعية.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، كشف عن استعداد الجمعية لإطلاق مبادرة لتشجيع التصنيع المحلى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن اللواء محمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي أبدى ترحيبه وتشجيعه للمبادرة خلال زيارة وفد جمعية المستثمرين له الشهر الماضى، والتى تتضمن تكثيف التعاون بين المستثمرين الصناعيين ومصانع الإنتاج الحربي والتي تمتلك إمكانيات هائلة يُمكن توسيع الاستفادة منها لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة علاوة على حجم الأعمال الضخمة للمشروعات القومية، التي تٌشرف عليها الوزارة لإنهائها بأقصى كفاءة ممكنة.

وأعرب أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن دهشتهم وإعجابهم الشديد بالقدرات الكبيرة لمصانع الإنتاج الحربي، خلال اصطحاب الوزير لهم فى جولة تفقدية داخل مصنع 200 الحربي ورغبتهم الكبيرة في التعاون ودعم عجلة الإنتاج الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة.