السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منهم 4 جرينوف.. ضبـط 4215 قطعة سلاح بحوزة 3550 متهمًا و6 ورش تصنيع

ضبـط سلاح
ضبـط سلاح

وجهت وزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكثفة، على البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، وتجار الأسلحة والمخدرات، والهاربين، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبـط 4215 قطعة سلاح نارى، بحوزة 3550 متهمًا منهم «4 جرينوف، 1 رشاش، 397 بندقية آلية، 580 بندقية «مششخنة وغير مششخنة»، 195 مسدس، 3038 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية، 475 خزينة، 6376 قطعة سلاح أبيض». 

كما تم ضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم «12 مسدس، 1فرد محلى، 11 بندقية ومسدس ضغط هواء، 14 مسدس صوت، عدد من الطلقات النارية، أجزاء وأدوات التصنيع»، وضبط 40 تشكيلاً عصابيًا، ضموا 118 متهمًا، ارتكبوا 201 حادث.

وتمكنت الحملات من ضبط 721 متهمًا من العناصر الإجرامية، المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «3 بنادق آلية، 14 بندقية «غير مششخنة»، 5 مسدس، 160 فرد محلى، 446 سلاح أبيض».

تجار الأسلحة المخدارت مديريات الأمن البؤر الإجرامية وزارة الداخلية سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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