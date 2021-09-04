مصادرة أدوية بقيمة 3 ملايين جنيه داخل مخزنين بدون تراخيص فى أسيوط

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومديرية التموين ومصلحة الضرائب ومجلس مدينة أبنوب من ضبط مخزنين وصيدلية تمارس نشاطًا بدون ترخيص ومخالفًا للقانون.

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بأسيوط بقيام عدد من المخازن والصيدليات غير المرخصة ببيع الأدوية المخدرة والمنتهية الصلاحية والمحظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة.

وعلى الفور تشكلت لجنة برئاسة المقدم محمد عبدالمنعم عضو هيئة الرقابة الإدارية مكتب أسيوط، وبإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعضوية الدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى.

وأكد الدكتور أحمد مرعي مدير التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزنين غير مرخصين وصيدلية غير مرخصة وتنوعت المخالفات بين حيازة كمية كبيرة من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والمنشطات الجنسية المحظور تداولها وكمية من المستلزمات الطبية المغشوشة وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها، موضحًا أنه بلغ إجمالي قيمة المضبوطات ٣ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه، وتم تحرير المحاضر أرقام ٧٩٢٩ و ٧٨٢٨ و ٧٩٢٧ جنح أبنوب لسنة ٢٠٢١ وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.