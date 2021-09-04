السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة رئيس قطاع التسويق بشركة للصناعات الكيماوية للمحاكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، في القضية رقم 96 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية ومدير عام التسويق للمحاكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تمثلت في استيلاء الثاني على أموال الشركة جهة عمله بسبب إهمال الأول في الإشراف على أعماله.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال يومي 13 أبريل 2020 و13 مايو 2020، بوصفهما الوظيفي ودائرة عملهما لم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كشفت التحقيقات أن عبد الكريم السيد محمد، مدير عام التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية، حصّل مبلغ 54500 جنيه قيمة الفاتورة رقم 2433 في 14 مايو 2020 باسم شركة فورت لتوريد بطاريات سيارات خاصة لها بالرغم من عدم اختصاصه بذلك التحصيل، وحرر إذن إضافة تلك الأصناف بذات التاريخ رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة قبل تحرير إذن الصرف، واستولى على تلك المبالغ دون وجه حق، حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات.

كما حصّل مبلغ 3000 جنيه قيمة الفاتورة رقم 23 في 13 أبريل 2020 خاصة ببيع عدادات مياه للوحدة المحلية بقليوب، رغم عدم اختصاصه بذلك، وحرر إذن إضافة لمخازن الشركة لصرف تلك الأصناف رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة، واستولى على تلك المبالغ دون وجه حق حتى تم توريدها بتاريخ 5 يناير 2021، عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات.

وتبيّن من أوراق القضية أن خالد عبد المقصود هندي، رئيس قطاع التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية سمح للمحال الأول بتحصيل المبالغ المنوه عنها عاليه، رغم عدم اختصاصه بذلك، وحال عدم توريد قيمتها من تاريخ تحصيلها حتى 5 يناير 2021 عقب اكتشاف الواقعة.

النيابة الإدارية استيلاء مخالفات الكيماوية سيارات مخالفات مالية شركة قها تسويق التأديبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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