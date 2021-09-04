السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة سبتمبر 2021 .. إليك التفاصيل

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة سبتمبر 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الرسمي للاستعلام عن سعر فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة بعدما أكدت شركة جنوب القاهرة للكهرباء عن تعزيز خدماتها للمشتركين في جميع الأماكن بمحافظات القاهرة الكبري.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة سبتمبر 2021  

تستعرض "الدستور"  رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة سبتمبر 2021 .

وقامت شركة جنوب القاهرة بالتوضيح من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام عن سعر الفاتورة الرابط من هنــــــــــــا ، وعدد من الخدمات المقدمة للمشتركين وقد شهدت في الفترة الماضية تطوير واضح بمستوي الخدمات المقدمة والجودة المقدمة من الخدمات المتاحة والفائدة المستفادة منها خاصة بما يتعلق من خدمات الاستعلام عن سعر فاتورة الكهرباء من خلال شركة جنوب القاهرة للكهرباء.

وتابعت شركة الكهرباء بجنوب القاهرة أن متاح من خلال خدمة الاستعلام بفاتورة الكهرباء، ويمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق بعض الخطوات التي تساعد في تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة عبر العداد الإلكتروني أو مسبق دفعه بالمنزل، ويتاح الاستعلام عن سعر فاتورة الكهرباء الخاصة به، بالإضافة لقيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء المطالب سداده في شركة جنوب القاهرة للكهرباء.

ويتاح لجميع المواطنين المشتركين في شركة جنوب القاهرة للكهرباء أن يستعلموا عن قيمة الفاتورة الخاصة بالكهرباء عبر منازلهم وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، أحد شركات تتبع للشركة القابضة لكهرباء مصر وتتبع 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات.

 

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ويقوم الموقع الإلكتروني الرسمي للاختصاص بشركة جنوب القاهرة في توزيع الكهرباء عبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع المشتركين بالشركة، والذي تقع منازلهم في محيط النطاق الجغرافي وذلك بكهرباء جنوب القاهرة فقط.

ويتاح لجميع المشتركين الدخول عبر الرابط الخاص للاستعلام عن سعر فاتورة الكهرباء.
وذلك عبر المنطقة السكنية التى يقيم فيها ومعرفة سعر قيمة الاستهلاك للكهرباء بالإضافة إلى الاستعلام عن سعر قيمة فاتورة الكهرباء بالمنزل.


الخطوات الصحيحة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021
 

(١) قم بتسجيل الدخول إلى "الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص" ب"شركة جنوب القاهرة" لتوزيع الكهرباء عبر خلال الرابط التالي من هنــــــــــا 

(٢) قم بالضغط على قسم الخدمات.
(٣) قم بالضغط للاستعلام عن الفواتير مباشرة.
(٤) حدد اسم المنطقة الخاصة بعنوان كل مواطن.
(٥) قم بإدخال الاسم ورقم العداد والذي "يتكون من 10 أرقام".
(٦) قم بالضغط على زر استعلام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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