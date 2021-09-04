تفاصيل استعدادات «الصرف الصحي» بالإسكندرية لموسم الشتاء

عقد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا مع قطاعات التخطيط، والتشغيل والصيانة ومديري المحطات، والإدارة العامة للصيانة المركزية والإدارة العامة للمعدات المركزية، وإدارة الطاقة، للوقوف علي جاهزية محطات الصرف الصحي والتنسيق لنهو المطالب العاجلة استعداداً لموسم شتاء 2021-2022.

وقال نافع، أن الشركة بدأت منذ أشهر فى الاستعداد لموسم الأمطار من خلال تطهير الشنايش وبالوعات الصرف الصحى، ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأى أمطار متوقعة.

وأضاف أن الشركة تتابع بصفة يومية البيانات التى تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعدادا لمجابهة الأمطار والسيول.

وأشار وزير الموارد المائية والري - خلال الاجتماع - إلى أنه يتم استخدام أحدث النماذج الرياضية ذات الدقة العالية للتنبؤ بالأمطار على حوض النيل كافة، وذلك من أوغندا حتى البحر المتوسط، وهو ما كان له أثر إيجابي في القرارات المتخذة قبل وأثناء حدوث الأمطار، حيث يتم وضع أكثر من سيناريو للتنبؤ ومواجهة الطوارئ والأزمات قبل وقوعها، لافتا إلى أنه يتم إعداد وإرسال خريطة توزيع الأمطار على غرفة عمليات السيول التي تضم كافة الوزارات المعنية.

ولفت إلى توافر محطات مناخية، ومحطات أمطار رقمية، وأجهزة قياس سيول، وتقوم الوزارة بتوفير بعض البيانات اللازمة لأعمال التنبؤ والدراسات من الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للاستعداد لموسم السيول والأمطار، أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه يتم إعداد برامج ترشيد المياه ومنع ازدحامات المياه في الترع والمصارف، اعتبارا من أول اكتوبر من كل عام خاصة بمنطقة غرب الدلتا، كما يتم مراجعة مراكز الطوارئ بمناطق الجمهورية والوقوف على استعداداتها، وفي الوقت نفسه يتم الوقوف على جاهزية المعدات وفحصها، وحالتها الفنية وإصلاح ما هو معطل منها وتزويدها بمستلزمات التشغيل من زيوت ووقود وبطاريات، إلى جانب عمل صيانة لمحطات الرفع وتأهيلها وكذلك وحدات الطوارئ، فضلا عن عمل الصيانة المطلوبة للمخرات والأعمال الصناعية عليها، وفحص السدود وإزالة الاطماءات من أمامها.