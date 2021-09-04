برلماني: شائعة إهدار المليارات بمشروع تأهيل الترع صدرت إعلام «الإرهابية»

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن ماتم تداوله من بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله لا يمكن أن يصدر إلا من إعلام قوى الشر والظلام والإرهاب والكتائب الإلكترونية لجماعة الاخوان الإرهابية.

وأضاف خضراوي، في بيان، أن مشروع تأهيل الترع يعتبر واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وسوف يوفر المليارات من مياه الرى التى كانت تهدر دون الاستفادة منها، مؤكداً أن هذا المشروع تأخر لعقود طويلة موجهاً تحية تقدير واحترام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإنجازات الكبيرة التى حققتها فى هذا المشروع.

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى، بالدور المهم الذى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لكشف جميع الإشاعات والأكاذيب التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وسرعة تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله، مُوضحةً أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة، مُشددةً على أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالمتابعة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية.

تجدر الإشارة الى أنه من المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2374 كم من الترع حتى الآن، وجارٍ العمل في ترع بأطوال 6197 كم، وتم توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 9005 كم حتى الآن.