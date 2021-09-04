«التأمينات» تستأنف صرف معاشات شهر سبتمبر غدا الأحد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن استئناف صرف معاشات شهر سبتمبر، غدا الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وعن سحب المعاشات من محافظ التليفون المحمول، أشارت الهيئة إلى أنه يتم توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول؛ لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية.

وأفاد رئيس الهيئة، بأن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الماضي، وستتم رقمنة جيمع الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً.

وأوضح، أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

ويصل عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 23 ألفا و234 منفذًا حتى أغسطس الماضي.