السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة 30 يوم.. خدمات أمنية لمتابعة تحويلات الطريق الدائري من السلام للمرج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتظمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الخدمات الأمنية المكلفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة حركة سير السيارات لتنظيم تحويلات مرورية جرت؛ لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج وتستمر لمدة شهر كامل، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات والمركبات لحين انتهاء مدة الأعمال لمنع التزاحم وتسيير حركة المرور أمام المواطنين.

غلق كلي لشارع محطة المرج الغربي أعلى الطريق الدائري 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

 القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي ثم يسارًا أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج.

القادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب ثم يسارًا أسفل الطريق الدائري خلف محطة مترو أنفاق المرج، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق4/9/2021 ولمدة شهر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما يجري متابعة حركة المرور في منطقة الإنشاءات بواسطة غرفة المراقبة المركزية للتدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تؤثر على الكثافة المرورية في محيط المنطقة، كما يجري مراقبة سرعة السيارات لمنع القيادة بسرعة زائدة عن المقررة على الطرق السريعة، وتتولى الخدمات المرورية نشر معدات وأوناش المرور على طول الطريق الدائري للتدخل في حالة حدوث أعطال في السيارات وتأمين قائدي السيارات وتلبية الاستغاثات في حالات الطوارئ، وتتولى المناصب الإشرافية في الإدارة العامة لمرور القاهرة متابعة انضباط الخدمات لرفع الكفاءة واليقظة  بالقدر الذي يلقى استحسان المواطنين.

القاهرة السلام المرج الادارة العامة لمرور القاهرة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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