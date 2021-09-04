حملات على المطاعم والمقاهى والمنشأت التجارية المخالفة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق، حيث تم المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهي والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، ومتابعة مواعيد غلق المحال، والالتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين، وغلق وتشميع المنشآت المخالفة.

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح لها، اليوم الجمعة، الانتهاء من إعداد الدراسات والنماذج التصميمية الخاصة بمشروع إنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بمدينة دمياط للأثاث.

وأوضحت المحافظ، أن المدرسة ستصبح صرح تعليمي متخصص في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى، وهي تتبع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة ٥٦٩٣.٩٠م٢، وتتكون من مبنى تعليمي وثلاث مباني ملحقة به ستستخدم كورش و مخازن.

وأضافت أن المدرسة ستضم المدرسة ٣٣ فصلًا تستوعب عدد ٩٩٠ طالبًا، بالإضافة إلى المعامل المطورة والكمبيوتر والكيمياء والفيزياء و أيضًا المكتبة والصالة متعددة الأغراض والرسم وورش حاسبات، فضلًا عن المكاتب الإدارية والملاعب والحدائق، وذلك وفقًا للتصميمات التي جاءت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامين .

و أوضحت محافظ دمياط، أن هذا المشروع يواكب رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث، خاصة مع وجود أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط بمحافظة دمياط، من خلال تدريب وتأهيل العنصر البشري والأيادي الماهرة بتلك الصناعة العريقة بالمحافظة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يحقق استعادة مكانة المنتج الدمياطي على خريطة الصناعة الدولية.