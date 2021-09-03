الأربعاء.. ماجد المهندس ضيف أولى حلقات «جلسة عمر» مع الإعلامى نيشان

تنطلق أولى حلقات برنامج"جلسة عمر" مع الإعلامي نيشان على شاشة "MBC 1" يوم الأربعاء المقبل، ويحل النجم ماجد المهندس ضيف أولى حلقاته، ويذاع كل أربعاء العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وقدم الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان مؤخرًا برنامج “أنا والعسل” بمواسم مختلفة وحققت نجاحات كبيرة واستضاف خلالهم ألمع النجوم بالوطن العربي، ومنهم عابد فهد، الفنانة ميريام فارس، غادة عبد الرازق، أصالة، والإعلامي باسم يوسف، والمؤلف الموسيقي النجم حسن الشافعي، الموسيقار حلمي بكر، والسوبر ستار راغب علامة، وغيرهم من النجوم.



يذكر أن، نيشان ولد في لبنان، يحمل شهادة الثانوية ولم يتلق أي تعليم جامعي، تخرج من ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر سنة 1996، توفي والده في فترة التي كان خلالها بدبي وهذا ما قد أثر كثيرا في حالته النفسية لكونه كان متعلقا جدا بأبيه، أما والدته فاسمها "بيرجوهين" وهي سورية أرمنية من السويداء، لديه شقيقان، الكبرى سالي، ورافي الأخ الأصغر.

منذ طفولته كان شغوفا بحب التعلم والمعرفة وهو من هواة المطالعة ويشهد له الجميع الآن بثقافته الكبيرة والواسعة في جميع المجالات، تعرض في عمر الثامنة عشرة لوعكة صحية كادت تودي بحياته.

يدرس الإعلام لطلاب الجامعة الأمريكية في بيروت وله نشاطات إنسانية عديدة، حاز على شهادة في علم الأحياء من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعلى شهادة CELTA لتعليم اللغة الإنجليزية للراشدين من جامعة كمبريدج، كما اشتهر بشغفه باللغات حيث يتقن العربية والأرمنية والإنجليزية والفرنسية والتركية والإيطالية.

بدأ مشواره الإعلامي من خلال محطة زي أرابيا عام 1993 حيث قدم عدة برامج منها برنامج مسابقات تحت عنوان “ثواني وبس”، وبرنامج حواري مع النجوم العرب بعنوان “رمشة” شارك بعدها كمتسابق في برنامج ستوديو الفن عام 1996 تلقى عرضا من شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من روما.

سافر في عام 1997 ليلتحق بعمله الذي أكسبه خبرة وشهرة عربية فقدّم برامجا ترفيهية وبرامج مسابقات على قناتي شبكة راديو وتلفزيون العرب المفتوحة وإيه أر تي منوعات وعاد إلى بيروت عام 2000 عندما انتقل مركز البث إلى هناك وقدّم برنامج خليك على الخط الذي حظي بنجاح باهر.