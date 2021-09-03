إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لإنقاذ حياة شاب بمستشفى السلام ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، في إنقاذ حياة شاب تم استقباله بقسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة إثر سقوطه من دور مرتفع.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إدخال المريض إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهو في حالة حرجة للغاية بعد سقوطه من دور مرتفع، أسفر عن كسر بالفقرات العنقية للمريض وضغط على الحبل الشوكي، مما أدى إلى شلل جزئي بالأطراف الأربعة واحتياج المريض إلى تدخلات جراحية دقيقة وعاجلة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لعلاجه وإنقاذ حياته.

وأضافت الهيئة، أنه على الفور تم حجز المريض بالرعاية المركزة بقسم جراحة المخ والأعصاب داخل المستشفى، وتجهيزه وإدخاله غرفة العمليات وتخديره بواسطة المنظار الجراحي المتصل بالفيديو للحفاظ على ثبات الفقرات المكسورة، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة له حيث تمت إزالة الفقرة الخامسة العنقية المكسورة، ورفع الضغط عن الحبل الشوكي والأعصاب باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وتركيب بديل للفقرة المكسورة من مادة التيتانيوم الطبي وتثبيتها بواسطة شريحة ومسامير، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للمريض وتلقيه العلاج الطبيعي والدوائي الآن تحت ملاحظة ورعاية المستشفى.

وتابعت أنه قام بإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والعاجلة للمريض، نخبة من أمهر أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد، تضم كلًا من أ.د. محمد الشاذلي استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. أحمد قمر إخصائي جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة فريق التخدير بالمستشفى أ.د. أحمد شحاتة استشاري التخدير، د. أحمد الشرقاوي إخصائي التخدير، إضافة إلى معاونة أ. أسماء عبدالعاطي من فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جاهزية مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الطوارئ والحوادث بجودة عالمية من خلال فريق طبي مؤهل على أعلى مستويات من الكفاءة والمهرة والخبرة وفريق تمريضي مؤهل وحاصلين على دورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، إضافة إلى أحدث التجهيزات الطبية بالمستشفى وغرف عمليات ورعايات مركزة مجهزة بأحدث التقنيات العلاجية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تميز قسم الطوارئ بمستشفى السلام بورسعيد وتوفيره جميع الخدمات والرعاية الفورية للمرضى بشكل متواصل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لمرضى الطوارئ والحالات الحرجة ببورسعيد على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.