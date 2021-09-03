الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في مصنع سكر جرجا

جثة
جثة

لقى عامل براد بمصنع سكر جرجا مصرعه صعقا بالكهرباء، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام بجرجا تحت تصرف النيابة العامة، حيث أشارت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المذكور بصيانة بعض المعدات بالمصنع، باستخدام ماكينة قطع المعادن "صاروخ" لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، مما نتج عنه صعقه ووفاته.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل براد بمصنع السكر دائرة مركز جرجا، عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء العمل.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول "عامر. ع. م" 55 سنة عامل براد بمصنع سكر جرجا الكائن دائرة القسم، إلى مستشفى جرجا العام ويقيم  دائرة مركز  جرجا "جثة هامدة " ادعاء صعق كهربائي

بسؤال شقيقه فني بالمصنع ويقيم دائرة المركز ومدير العلاقات العامة بالمصنع ويقيم بالمدينة السكنية الخاصة بالمصنع دائرة القسم قررا بأنه أثناء قيام المذكور بصيانة بعض المعدات بالمصنع باستخدام ماكينة قطع المعادن " صاروخ " لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي  صرحت بدفن الجثة.

جدير بالذكر أن أحداث الواقعة بدأت بتلقى  اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عامل براد بمصنع السكر دائرة مركز جرجا، عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء العمل مما نتج عن وفاته.

أمن الكهرباء العلاقات العامة النيابة العامة مصنع سكر صعق كهربائي

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