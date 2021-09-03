الجمعة 03 سبتمبر 2021
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عالم

لاتساع الحرب في تيجراي.. تقرير إيطالي يحذر: إثيوبيا ستواجه موجة دمار كبيرة

الوضع في تيجراي
الوضع في تيجراي

قال موقع "فاتيكان نيوز" الإيطالي، إن الوضع الإنساني في إثيوبيا أصبح أكثر صعوبة بسبب الحصار المفروض على تيجراي، محذرا من موجة دمار كبيرة في الأيام المقبلة نتيجة لارتفاع معدلات العنف وانعدام الأمن في جميع أنحاء شمال إثيوبيا. 

ونوه الموقع إلى أن الصراع في تيجراي لا يزال يتوسع ويمتد إلى الولايات والمناطق المجاورة على حساب السكان المدنيين، مضيفا أن أكثر من 400 ألف شخص في شمال البلاد يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وأكثر من 5 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء، وأكثر من 300 ألف نازح في المناطق الجديدة التي امتدت الحرب إليها. 

- اتساع رقعة الحرب الأهلية واستمرار المجاعة

وأوضح  أن اتساع رقعة الحرب الأهلية واستمرار المجاعة، يأتي في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في تيجراي، ما أدى إلى ارتفاع خطر الموت نتيجة المجاعة في الدولة المنقسمة بشدة.

وأضاف الموقع " أصبح الوضع في البلاد أكثر صعوبة بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على المساعدات الإنسانية في المنطقة، والذي ندد به يوم الخميس الماضي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية." 

وذكر أن النزاع في تيجراي تسبب أيضا في موجة دمار كبيرة في قرى المنطقة، حيث تم قتل حوالي 40 مدنيا وتدمير أكثر من 7 آلاف مدرسة في الآونة الأخيرة، إلى جانب تدمير المستشفيات والمرافق الأخرى، حتى أصبح ما يقرب من مليون ونصف مليون طالب غير قادر على تلقي العلم في البلاد. 

- زيادة في العنف في جميع أنحاء شمال إثيوبيا

وتابع: "بشكل عام، هناك زيادة في العنف في جميع أنحاء شمال إثيوبيا ، لدرجة أنه بسبب انعدام الأمن، اضطرت الكنيسة الكاثوليكية اضطرت إلى تعليق توزيع المساعدات التي تم جمعها بدعم من منظمة كاريتاس الدولية". 

ولفت إلى أنه بجانب تلك الخسائر البشرية والإنسانية، تسببت الحرب الأهلية في إثيوبيا في حدوث" أزمة اقتصادية" عميقة تحتاج سنوات لإصلاحها في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد. 

وبين أن النزاع في تيجراي أدى إلى استنفاذ الاحتياطيات المالية للدولة وتسبب في تدهور سعر الصرف، بالإضافة عن الوباء الذي اوصل الخطوط الجوية الإثيوبية إلى حافة الانهيار

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