كوريا الجنوبية تسجل 1,709 إصابات جديدة بكورونا

انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أدنى من 1,800 إصابة اليوم الجمعة وسط استمرار انتشار الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 1,709 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 257,110 إصابات.

وشهد عدد الإصابات اليومية تراجعا قدره 252 إصابة بالمقارنة مع 1,961 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لينخفض إلى أدنى من 1,800 إصابة.

ويعد عدد اليوم أدنى بمقدار 128 إصابة من 1,837 إصابة مسجلة قبل أسبوع، وأدنى بمقدار 341 إصابة من 2,050 إصابة مسجلة قبل أسبوعين.

لكن من المحتمل تسجيل المزيد من انتشار الفيروس في أي وقت نظرا للانتشار المستمر لسلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى على الصعيد الوطني، وعطلة عيد الحصاد "تشوسوك" التي تمتد من 18 إلى 22 سبتمبر من هذا العام، حيث يسافر الكوريون في جميع أنحاء البلاد للقاء العائلات والأقارب.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,675 إصابة عدوى محلية و34 إصابة وافدة من الخارج.

وتنتشر الموجة الرابعة من الفيروس التي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها في أوائل الشهر الماضي، على الصعيد الوطني، وتستمر لمدة حوالي شهرين ولا تظهر علامات على التباطؤ.

وظلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة أعلى من ألف إصابة لليوم الـ 59 على التوالي، منذ السابع من يوليو عندما أبلغت البلاد عن 1,211 إصابة جديدة.

وفي الفترة من 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر، سجل عدد الإصابات اليومية 1,791 ← 1,619 ← 1,485 ← 1,370 ← 2,024 ← 1,961 ← 1,709 إصابات على التوالي.

وقررت الحكومة اليوم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الحالية لمدة شهر واحد حتى يوم 3 أكتوبر وسط استمرار الفيروس في الانتشار. وتقع منطقة سيئول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي المكون من 4 مستويات، وتخضع المناطق الأخرى للمستوى 3.