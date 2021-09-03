الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الموريتانى يعود إلى بلاده قادما من النيجر

وزير الدفاع الموريتاني
وزير الدفاع الموريتاني

عاد حنانه ولد سيدي وزير الدفاع الموريتاني إلى نواكشوط بعد مشاركته في أعمال الدورة الطارئة لوزراء دفاع دول مجموعة الخمس في الساحل، التي احتضنتها عاصمة النيجر نيامي.


 وذكر بيان رسمي اليوم في نواكشوط ان اجتماع وزراء دفاع الساحل الافريقي مكن من الاطلاع على تطورات الوضعية الأمنية والتدابير الاستراتيجية المترتبة عليها، من أجل إعادة تحديد الدور المستقبلي للقوات المسلحة في هذه البلدان والقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وكذلك القوات الشريكة.


وتعاني دول الساحل الأفريقي - التي تتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا لمنظمتها - من الارهاب خصوصا في مالي والنيجر وبوركينافاسو.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية،  تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 33 ألفا و769 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إلى عدد الوفيات في البلاد إلى 724 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 242 حالة تعاف لتسجل حالات الشفاء في البلاد 30 ألفا و808 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و روسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران و المكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا و ألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق التنفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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