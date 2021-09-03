بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه إسترلينى لدول جوار أفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين

أعلنت بريطانيا أنها سترصد 30 مليون جنيه استرليني لمساعدة الدول المجاورة لأفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قالت الحكومة البريطانية إن 10 ملايين جنيه استرليني ستكون متاحة فورا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيره من المنظمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وستوجه باقي الأموال إلى الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين، لكي تكون قادرة على توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية لهم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "من الضروري مساعدة من يغادرون أفغانستان ويجب ألا نسمح بأن تقوض الأزمة الناشئة هناك الاستقرار في المنطقة".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من أفغانستان قد يبلغ نحو 500 ألف شخص مع نهاية العام الجاري.

وأكدت بريطانيا أنها ستستقبل نحو 20 ألف أفغاني، ونحو 5 آلاف منهم خلال السنة الأولى.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، لم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.

وسحب الجيش الأمريكى آخر قواته من أفغانستان، ليسدل الستار بذلك على أطول حرب خاضتها البلاد. ويقول ما مجموعه 54% من البالغين الأمريكيين إن قرار سحب القوات من البلاد كان قرارا صائبا، في حين قال 42% إنه كان خاطئا.

وشمل الاستطلاع عينة من 10 آلاف و348 أمريكيا بالغا خلال الفترة من 23 إلى 29 اغسطس قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي.

وكان سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يرغب في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أول مايو. ومدد بايدن الموعد النهائي إلى 31 أغسطس.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في منتصف أغسطس الماضي ، بعد أن أطاحت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بنظامها الحاكم أواخر 2001.