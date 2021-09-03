الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 سبتمبر.. مطروح تستقبل قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن أن محافظة مطروح تستقبل خلال الأسبوع القادم قافلة بيطرية مجانية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح بعدد من مدن المحافظة وهي سيوة ومرسى مطروح والحمام، خلال الفترة من ٤ سبتمبر وحتى ٩ سبتمبر الجاري. 

 

ووجه محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع وصول أعمال القافلة إلى أقصى المناطق المستهدفة، وإعلام المربين بها لتحقيق أقصى استفادة من أعمال القافلة البيطرية. 

 

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة أن القافلة البيطرية المجانية لمعهد بحوث التناسليات تبدأ أعمالها بواحة سيوة وضواحيها من يوم ٤ إلى ٦ سبتمبر، وبإدارة مطروح البيطرية وضواحيها يومي ٧ و٨ سبتمبر وتنهى القافلة أعمالها يوم ٩ سبتمبر بقطاع  البنجر بالحمام . 

 

وأضاف أن فعاليات أعمال القافلة ستكون في مجال تقديم العلاج المجاني وعلاج أسباب التخلفات التناسلية باستخدام أحدث الأجهزة، وكذلك تطبيق التلقيح الإصطناعي وتحصين الحيوانات بإستخدام التحصينات الغير سيادية بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين وعقد الندوات الإرشادية للمربين على هامش أعمال القافلة.  

 

جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالتعاون مع عدد من الجهات العلمية والمشاركة في تقديم مزيد من الخدمات البيطرية للمربين فى جميع أنحاء المحافظة.

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وائل لطفي

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