الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية «يا ساتر» عبر «يوتيوب» (فيديو)

دياب
دياب

طرح المطرب والفنان دياب، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “يا ساتر” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

وتعاون دياب في أغنية “دياب” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن الغنائي عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر ماهر صلاح.

 

 

كلمات أغنية يا ساتر للمطرب دياب

بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك

تنطفي الشمس ف غيابك 

جنابك هتحن امتى 

بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا 

عينينا طلعت عينينا 

عانينا من بعدك إنت 

ياعم ده انت عمنا

و تخصنا و تهمنا 

ما تخلي بالك مننا  نحن هنا 

يا عم ده انت عمهم 

و انت اللي حارق دمهم 

عزالك اللي نفسهم ف بعدنا

 

وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

 

كما تعاقد وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحدا من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة، حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

 

دياب ضيف واحد من الناس مع عمرو الليثي

ويحل الفنان دياب ضيفا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، يومي الجمعة والسبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

ويتطرق دياب خلال الحلقة للحديث عن حياته وبداياته في المجال الفني، ومفاجأة الحلقة استضافة زوجته، كما يكشف عن كواليس أعماله الفنية المقبلة، ونيته للمشاركة في موسم رمضان المقبل، إضافة إلى تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد.

دياب المطرب دياب أغنية يا ساتر دياب يا ساتر المنتج وليد منصور عزيز الشافعي نصر محروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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