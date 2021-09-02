مقتل مدني وإصابة 7 آخرين في هجوم لـ«داعش» بكركوك

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني وإصابة 7 آخرون، خلال هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على قرية في محافظة كركوك.

وأوضح المصدر -في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- أن عناصر "داعش" شنوا هجوما مزدوجا على ناحية سركران بمنطقة الدبس بمحافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 7 مدنيين آخرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى أربيل.

يذكر أن تنظيم “داعش” شن هجوما -الإثنين الماضي- على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن مقتل عريف بالشرطة.

وعلى صعيد آخر، وقُتل أربعة جنود عراقيين بهجوم نفذه عناصر "داعش" الإرهابي شمال غرب كركوك.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، أن عناصر من داعش الإرهابي هاجموا نقطة عسكرية تابعة للفرقة الثامنة في الجيش، في قرية إدريس عرب التابعة إلى قضاء الدبس، مما أدى إلى مقتل 4 من أفراد النقطة.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة آخر خلال عملية مشتركة مع وكالة الاستخبارات في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد عدد من العناصر الإرهابية ضمن قاطع "الرشاد" في وادي كرحة غازان بكركوك، يحاولون استهداف المواطنين والقطاعات الأمنية، نفذت قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية أمنية استباقية مباغتة في واجب دهم وتفتيش".

وأضافت أن "القطاعات المنفذة للواجب تمكنت من قتل عنصرين من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابية، أحدهما ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في داعش المكنى "أبوخطاب"، وإصابة آخر ما زال البحث جاريا عنه في كركوك.

في سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف العراقية، اليوم الخميس، القبض على شخص يحمل مواد حارقة داخل مستشفى الفرات الأوسط فى الكوفة.

وقالت الدائرة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تم القبض على شخص من مواليد 2005، يحمل مواد حارقة داخل المستشفى .

وأضافت أنه "تم تسليم الشخص للقوات الأمنية لإكمال التحقيقات معه".