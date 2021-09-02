معامل تنسيق جامعة عين شمس تستقبل 1377 فى ثانى أيام المرحلة الثانية

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، عن إقبال ملحوظ لطلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة فى اليوم الثانى من المرحلة الثانية للتنسيق، حيث تم استقبال 1377 طالبًا وطالبة، من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبال ١٧١ طالب وطالبة (٠ معادلة/١٧١ عامة) ، وكلية الآداب ٥٧٥ (٥٥ معادلة/ ٥٢٠ عامة) ، وكلية البنات ٧٦ (٠ معادلة/٧٦ عامة) ، وكلية الزراعة ٥٥ (٠ معادلة/ ٥٥ عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات ٥٠٠ (٥٠ معادلة/ ٤٥٠ عامة) ، حيث أصبح العدد الإجمالي ١٣٧٧ طالب وطالبة فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية.

وقد حرصت الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتى يوم السبت الموافق 4/9/2021 لمدة خمسة أيام.

للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية لعدد طلاب 186618.

والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة لعدد طلاب 56404 بإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية والعلمية 243022 طالبًا وطالبة.