نيكولا معوض: صورنا مسلسل «عالحلوة والمرة» فى ظروف صعبة

أكد الفنان اللبناني نيكولا معوض، أنه سعيد بردود الأفعال التي جاءته على مسلسل "عالحلوة والمرة" والذي يعرض هذه الفترة.

وأضاف "معوض"، في تصريح لـ"الدستور"، أن العمل تم تصويره لمدة ثماني شهور متتالية، في أجواء صعبة للغاية،لكنها كانت على الرغم من صعوبتها مميزة ومليئة بالروح الحلوة بين كافة المشتركين في العمل.

وأوضح أن العمل يتناول قصة مميزة ومحورية في عالمنا العربي في إطار من الرومانسية الشديدة وهو ما يميزه بشكل كبير للغاية، لافتًا إلى أن العمل سيكون حلقاته الاخيرة مفاجأة للجمهور الذي يتابعه هذه الفترة.

وعلى الجانب الأخر يشارك نيكولا في فيلم "ماكو"، الذي طرح في دور العرض السينمائي منذ ساعات قليلة، ويضم عدد كبير من النجوم ويشارك ضمن خمسه أعمال سينمائية تتواجد هذه الفترة للمنافسة على موسم الإيرادات الحالية.

الفيلم من بطولة بسمة سارة الشامي، محمد مهران، ماجد المصري وعدد كبير من النجوم.

يضم مسلسل "ع الحلوة والمرة" كلًا من دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، تولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك. وقام بأداء أغنية المقدمة الفنان الشاب جوزيف عطية، وهي من كلمات داني نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري وإنتاج "بلاتينيوم ريكوردز".

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داود، أحمد الأحمد وآخرين.