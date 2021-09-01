إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية (دور ثاني) على موقع «التعليم»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021.

وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

ينطلق ماراثون الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2020 يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 23197 طالب وطالبة، بواقع 11842 طالب وطالبة للشعبة الأدبية، و7738 طالبا وطالبة للشعبة العلمي علوم، و3617 طالب وطالبة للشعبة علمي رياضة.

وبلغ إجمالي عدد اللجان 30 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأكد الجيار، أنه تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، متابعا أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري.

وأكد مدير المديرية، ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة.