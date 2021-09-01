أذربيجان تسجل 3845 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الأربعاء، 3845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 428 ألفًا و736 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و677 حالة عقب تسجيل 41 وفاة جديدة على مدار أمس، وبلغ عدد المتعافين من المرض 370 ألف شخص فور تسجيل 3876 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت أذربيجان أجرت على مدار أمس 19 ألفًا و102 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و481 ألفًا و39 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.