الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية»: استمرار حملة تلقي العاملين لقاح كورونا

تلقي العاملين بمياه
تلقي العاملين بمياه المنوفية لقاح كورونا

قال د. محمد صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إن الشركة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنوفية وفّرت قوافل بمواقع العمل المختلفة، حتى يتمكن جميع العاملين من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كوفيد-19.

أضاف صالح أن صحة المنوفية وفرت عدد من الأطقم الطبية المتخصصة والأمصال اللازمه لإعطاء جرعة اللقاح ضد كورونا.

وذكر أن العاملين المسجلين بموقع وزارة الصحة تلقوا لقاح كورونا بديوان عام الشركة وعدد من الفروع وجاري استكمال التطعيم لبقية فروع الشركة المختلفة؛ للتيسير عليهم وتشجيعهم في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفيةحرص الشركة على المشاركة في المبادرات الصحية الإيجابية التي تطلقها وزارة الصحة من بينها حملة التبرع بالدم وحملة 100 مليون صحة، للكشف عن الأمراض المزمنة وحملة الحفاظ على صحة المرأة بهدف رعاية العاملين صحيًا.

الصرف الصحي وزارة الصحة العاملين الصحة المنوفية مياه الشرب والصرف الصحي فيروس كورونا المشاركة كورونا

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