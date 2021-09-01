الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

أغلى شقة في لشبونة.. وِجهة «كريستيانو» للحصول على الخصوصية (إنفوجراف)

كريستيانو
كريستيانو

يقيم كريستيانو رونالدو في أغلى شقة بالبرتغال سوف ينتقل منها إلى أخرى بعد العودة إلى مانشستر يونايتد، عقب انتهاء تعاقده مع اليوفنتوس الإيطالي، وخلال ما كان العالم يتحدث عن وجهة كريستيانو الرياضية، اختار النجم البرتغالي وجهة أخرى للاستراحة في البرتغال، في مكان  قريب من الحي الذي قضى فيه طفولته.

وقرر الإقامة في بنتهاوس: تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني مساحته: 3100 قدم مربع، يقع : في "أفينيدا دا ليبردادي"  وسط لشبونة، نجم ريال مدريد السابق اشترى الشقة يوليو 2018.

سجلت “Prime Time Zone” أنها أغلى شقة في البرتغال، تغلب على عطاءات مليونيرين آخرين لشراء العقار، الشقة واحدة من شقتين فاخرتين يمتلكهما في لشبونة

  • تضم حوض سباحة
  • وصالة رياضية
  • وثلاث غرف نوم كبيرة
  • منتجع صحي
  • بدأت أعمال البناء في الشقة منذ أكثر من 10 سنوات
  • أقام رونالدو بشكل أساسي في العقار للاستمتاع ببعض الخصوصية
  • اختار الآن قضاء المزيد من الوقت هناك
  • وانضمت إليه لفترة وجيزة صديقته جورجينا رودريجيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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