أغلى شقة في لشبونة.. وِجهة «كريستيانو» للحصول على الخصوصية (إنفوجراف)

يقيم كريستيانو رونالدو في أغلى شقة بالبرتغال سوف ينتقل منها إلى أخرى بعد العودة إلى مانشستر يونايتد، عقب انتهاء تعاقده مع اليوفنتوس الإيطالي، وخلال ما كان العالم يتحدث عن وجهة كريستيانو الرياضية، اختار النجم البرتغالي وجهة أخرى للاستراحة في البرتغال، في مكان قريب من الحي الذي قضى فيه طفولته.

وقرر الإقامة في بنتهاوس: تكلفته 6 ملايين جنيه إسترليني مساحته: 3100 قدم مربع، يقع : في "أفينيدا دا ليبردادي" وسط لشبونة، نجم ريال مدريد السابق اشترى الشقة يوليو 2018.

سجلت “Prime Time Zone” أنها أغلى شقة في البرتغال، تغلب على عطاءات مليونيرين آخرين لشراء العقار، الشقة واحدة من شقتين فاخرتين يمتلكهما في لشبونة