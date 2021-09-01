ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى روسيا بنسبة 59%

قال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق الروسية، ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بنحو59%، لتبلغ ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020.

ولفت إلى أن روسيا تحتل المرتبة 21 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية 7 أشهر، بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات القطاع.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "النفاذ إلى السوق الروسية".

وأوضح أن أهم صادرات الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال 7 شهور تتمثل في "الفراولة المجمدة"، والتي استحوذت على 42% من إجمالي الصادرات بما قيمته 16 مليون دولار، تلاها صادرات "الخضروات المجمدة" والمستحوذة على 28% من إجمالي الصادرات بما قيمته 11مليون دولار، تلاها "البذور والأثمار الزيتية" بنحو 4 ملايين دولار مستحوذة على 11% من إجمالي الصادرات.

وأضاف أن صادرات مصر من "الجبن الأبيض" إلى السوق الروسي خلال 7 أشهر من 2021، بلغت نحو مليوني دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات، تلاها كلا من صادرات المواد الزلالية" و"البسكويت" و"الفواكه المجمدة" بما قيمته مليون دولار لكلا منهم، وبلغت صادرات"الفواكه المجففة" و"البصل المجفف" نحو نصف مليون دولار لكل منهما،فيما بلغت صادرات"الخضار المخلل" نحو 300 ألف دولار.

تأتي تلك الخطة في ظل توجه الدولة لدعم الصادرات خلال المرلحة الحالية، بما يعود بالتفع على البلاد على كل المستويات، منها دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلا عن تنشيط القطاع الغذائي.