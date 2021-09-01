خطة لتطهير الترع لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز بالمحافظات

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، خطة أعمال واستعدادات قصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار خطة توزيع المياه وتحديد كمياتها من خلال أعمال الموازنات بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات من خلال شبكة المجارى المائية.

وتفقد المهندس سامح سمير رزق الله مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة صيانة وتطهير المجارى المائية والترع من كافة المخلفات، منها ترعة ام الطبول ومغذياتها، وترعة المتربة الغربية، وترعة المتربه الشرقية، وترعة كوم الصعايدة، وترعة التوادر التابعة لهندسة رى شرق جرجا فى سوهاج، وذلك في إطار توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الصيف.

وقال مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال لتطهير وصيانة كافة المجارى المائية والترع والمصارف لتوفير كافة الاحتياجات المائية لجميع الأراضى الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات الخاصة وموسم زراعات الصيف ومنها الذرة، وتطبيقا لقرار المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية رقم 38 لسنة 2021 بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهيرات.

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري ل " الدستور "، تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على امرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طوارىء خلال الفترة الحالية.