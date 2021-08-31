ميركل تؤكد ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحًا لوصول المساعدات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحًا مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية.

وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن المطار يكتسب أهمية وجودية لأفغانستان، وبدونه لا يمكن وصول أي مساعدة طبية أو إنسانية؛ الأمر الذي يعكس أهميته بالنسبة لعمل الأمم المتحدة.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الثلاثاء، بحسب موقع (دويتشه فيله) الألماني: أن بلادها لم توقف عمليات إجلاء الأفغان، وأن عدد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان يُقدر بما بين 10 - 40 ألف شخص.

ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من القوات المحلية التي تريد ألمانيا إخراجها من أفغانستان، وأنها تهتم بالوضع الإنساني هناك.