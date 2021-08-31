فحص 142 حالة في قافلة بيطرية لجامعة مطروح (صور)

دفعت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، الثلاثاء، بقافلة بيطرية لقرية "الحلازين" غرب مدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمطروح.

قافلة بيطرية غرب مطروح

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا؛ تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

قافلة بيطرية غرب مطروح

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن كلية الطب البيطري دفعت بالقافلة الرابعة، وتم توقيع الكشف البيطري على ١٤٢ حالة، تشمل 22 حالة ضعف عام وهزال، 23جرب وقراع وطفيليات، 13حالة ديدان داخلية في الأغنام، 4 حالات قوباء الجلد، 18 حالة عدوي جلدية، 5 حالات كنكر في الحمام، 5 حالات ضعف عام في الماعز، 5 حالات فحص بالسونار، حالتين روشة وشوطة في الحمام، حالتين من السل الكاذب في الأغنام والماعز، حالتين جدري حمام، حالتين جس يدوي في الأبقار، حالتين مرض يونز .

قافلة بيطرية غرب مطروح

أضاف أنه تم أيضا الكشف علي حالة كلوستريديا ونقص الفيتامينات والمعادن، حالة عتامة على العين في، حالة التهاب رئوي في، حالة تساقط الشعر في الاغنام، حالة فاشيولا، حالة استئصال جزئي، حالة استئصال صنت، حالة تناسليات وتحديد عمر الجنين في البقر، حالة ضعف عام في عجول الأبقار، حالة التهاب الضرع في الأبقار، حالة اسهال معدي فيروسي في العجول، تشخيص حمل الأبقار بالفحص اليدوي في المستقيم.

وأكد النجار أنه تم تقديم الأدوية والاستشارات الطبية، وكافة وسائل الدعم الفني مجانًا، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بإقليم مطروح، مضيفًا أن القافلة الأولى توجهت إلى قرية فوكه، والثانية لقرية كشوك عميرة، والثالثة لقرية السلام بالحمام.