ارتفاع أسعار اللحوم 20 جنيها.. والأهالي يطالبون بمقاطعتها

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة في الأسواق بنحو 10 و 20 جنيها للكيلو الواحد، حيث وصل سعر كيلو اللحم لـ140 و150 و160 جنيها باختلاف المناطق ومحال الجزارة، وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين والذين طالبوا بمقاطعة اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع سعرها.

يقول شادي محمد أحد المسئولين عن محل جزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا بالتدريج بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، ووصلت الزيادة لـ20 جنيها ليكون سعر الكيلو 140 وفي بعض المناطق يصل 170 جنيها للكيلو الواحد، لافتا إلى أن الزيادة جاءت نتيجة لرفع سعر العلف بجانب ضعف الإقبال على الشراء وقلة الذبائح في المحال بعد موسم العيد خاصة وان حركة البيع والشراء قلت خلال الأيام الجارية.

وتقول مرفت محمد أحد أهالي منطقة الوراق إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بشكل مفاجأه بعد انتهاء موسم العيد وهو ما أثار غضب الجميع وجعلهم يعزفون عن شرائها لحين عودتها لسعرها الطبيعي مرة اخرى، لافتة إلى أن سعر كيلو اللحم خلال موسم عيد الأضحى كان يتراوح ما بين 110 و 120 للكيلو الواحد.

ومن جانبها أكد محمود يحيي أحد أهالي منطقة الوراق أن هناك العديد من المواطنين قرروا مقاطعة محال الجزارة والامتناع عن شراء اللحوم الحمراء لحين عودة انخفاضها مرة أخرى خاصة وأن الارتفاع المفاجأة في الأسعار جاء دون مبرر أو سبب واضح، مشيرا إلى أن من المفترض أن تنخفض خاصة وأن أصحاب المحال انتهوا من موسم عيد الأضحى والذي تنتعش فيه الجزارة.

أضاف عبدالعزيز محمد أحد أهالي المنطقة أن أسعار العلف والمواشي ثابتة منذ موسم عيد الأضحى الأمر الذي لا يستدعي زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أنه لابد من ضبط الأسعار داخل محال الجزارة خاصة بعد امتناع العديد من الأهالي عن شرائها مما تسبب في ضعف حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ داخل المحال.