الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل اعتدى جنسيًّا على ابنة زوجته في بولاق الدكرور

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على فتاة متزوج من والدتها، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لإيداع تقرير بحالتها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، تتهم فيه زوجها بالاعتداء الجنسي على ابنتها ذات الـ 16 عامًا بشكل متكرر، وذلك بعد مُصارحة الفتاة لوالدتها جراء ما فعله زوجها خلال خلوته معها في المنزل.

بالانتقال والفحص، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة حقيقة الاعتداء من عدمه، وأخذ عينة من التحاليل التي ستجرى للفتاة، وسماع أقوالها على ذمة التحقيق.

وبحسب المادة 268 من قانون العقوب، يعاقب "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

بولاق الدكرور عامل حبس التعدي جنسي ا فتاة متزوج

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وائل لطفي

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