«التموين»: ضبط 616 طن مواد غذائية «فاسدة» خلال منذ يناير الماضي

قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن قطاع التجارة الداخلية رصد تقريرا حول إجمالي عدد المحاضر للمخالفين عليى مستوى المحافظات ومديريات التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة ما بين شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي خلال العام الجاري، وسجلت 770 محضرا للسلع ومواد غذائية ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومغشوشة شملت السلع الأساسية والأجبان واللحوم والدواجن المجمدة.

وأضاف خليل، أن إجمالي الكميات المضبوطة من السلع بين شهري يناير ويوليو 2021 بلغ نحو 616 طنا و472 كيلو جراما، تشمل 78 ألف و689 عبوة غذائية ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق والمصانع بير السلم وتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية.

وأكد، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا على جميع الأنشطة التجارية والسلع الأساسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للتأكد من المواصفات القياسية والجودة وتاريخ الصلاحية والسعرين يشمل سعر المصنع والتكلفة والسعر النهائي للمستهلك طبقا للقرار التموين والتجارة الداخلية رقم 330لسنة 2017، ومن يخالف يقع تحت طائلة القانون ومحاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة الطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية لشن حملات رقابية مكثفة على مصانع بير السلم والثلاجات الكبيرة التي تقوم بتجميد السلع ومخازن الشركات لمنع أي تلاعب في السلع والقضاء على ظاهرة الغش التجاري وضبط المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة.