«الأوقاف»: 5 مليارات جنيه موارد ذاتية للوزارة خلال 3 سنوات

قالت وزارة الأوقاف، إن الموارد الذاتية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021، في ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الأوقاف وحسن استثمارها.

وأضافت الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن زيادة الموارد الذاتية أسهمت في تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة في تاريخها.

وأوضحت الأوقاف، أنه في جانب خدمة المجتمع ونتيجة للثقة المجتمعية المتزايدة في مؤسسات الدولة بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.

من ناحية أخرى، يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والتي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر ٢٠٢١ م بفيينا تحت عنوان: "دور البرلمانات في منع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

وذلك بحضور برلماني دولي واسع ، و يشارك وزير الأوقاف بكلمة رئيسية في القمة تحت عنوان: "أفضل الممارسات لمنع الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"

و يتناول وزير الأوقاف في كلمته، أفضل الممارسات الفكرية والثقافية والدينية في مواجهة التطرف والإرهاب، كما يعرض دور وتجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب ، سواء من حيث المؤلفات التي أصدرها في مواجهة الإرهاب، أم من حيث الترجمة على نطاق واسع لهذه الإصدارات أم من حيث المؤتمرات والمشاركات الدولية ، أم من حيث الندوات التثقيفية والصالونات الفكرية، أم من حيث جهود لجانه العلمية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ، أم من حيث شراكته الوطنية مع سائر المؤسسات المعنية ببناء الوعي.