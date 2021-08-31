براعم الفن التشكيلي تتخطى أزمة كورونا بمعرض خاص فى «ضي».. الخميس

يفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي"، الخميس المقبل، معرض "براعم الفن تتخطى أزمة كورونا" بقاعة جاليري ضي الجديدة بشارع الأحرار بالمهندسين، لفنانين دون 18 سنة، بحضور عدد من كبار الفنانين التشكيليين والإعلاميين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال قنديل إن المعرض سيمثل مفاجأة للجميع وجاء بعد جهد ومثابرة و تحديات على مدار عامين، بتوجيه الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين التي وظفت طاقات الصغار الإبداعية بشكل إيجابي احترافي، ما بين سن 5 و 18 سنة.

ومن جهتها؛ قالت الفنانة سلوى نور الدين، إن الموهبة الفطرية تناغمت والتدريب المكثف مع التلقائية والذكاء التعبيري لإنتاج أعمال راقية وسط ظروف احترازية صحية ووقائية من فيروس كورونا.

وأردفت: نجح المشاركون من خلال أفكارهم فى التعبير عن تداعيات أزمة كورونا من عزلة و افتقاد للمشاعر الإنسانية الدافئة، فبعض الأعمال مخصصة لتكريم الأطباء و شخصيات مشهورة، والأعمال المشاركة تشمل المدارس والاتجاهات الفنية، كالتكعيبية والتأثيرية والسيريالية والتجريدية.

واختتمت نور الدين: "نتوقع لهؤلاء البراعم مستقبلا عظيما ونولي اهتماما كبيرا بهم إلى مالا نهاية".

وكان الفنان والناقد عز الدين نجيب، افتتح مساء السبت الماضي، معرض فرسان ضي الثالث للشباب العربي بأتيليه العرب للثقافة والفنون بالمهندسين، بمشاركة 18 فنانا وفنانة بعدد 122 عملا في مجالات التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، وهم الفنانون الفائزون في مهرجان الشباب العربي الثالث.

وأوضح عز الدين نجيب، على هامش الافتتاح: أن صالونات الشباب التي كانت تقيمها وزارة الثقافة منذ الثمانينات من القرن الماضي، نجد شباب ضي مقارنة بزمانها، أمام جسارة غير عادية، وقد امتلكوا خبرة التجربة والخروج عن المألوف والتفكير باللون والكتلة والشكل والخط بحرية مطلقة وفي نفس الوقت احترام لعقل الإنسان والذوق العالي.