الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاعات رأى: معدل التأييد العام لرئيس الوزراء اليابان سجلت أدنى مستوياتها

يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا

كشفت استطلاعات الرأي في اثنتين من كبريات الصحف اليابانية، أن معدل التأييد العام لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سجل أدنى مستوياته، مما زاد من حدة التوتر قبل أقل من شهر من خوضه لانتخابات رئاسة الحزب الحاكم.

 وأشارت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية إلى أن سوجا فشل في الاستثمار في إقامة الألعاب الأولمبية في بلاده المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أجبرت موجة جديدة من الإصابات الحكومة على إعلان حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو ومعظم مناطق العاصمة وسط عملية تطعيم بطيئة.

كما أظهر استطلاع أجرته صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن معدل التأييد العام لسوجا تراجع إلى أقل من 30٪ لأول مرة، ليقف عند 26٪، في حين قدرت صحيفة (نيكي) اليومية تقييمه عند 34٪، وذلك بما يتماشى مع أدنى مستوى قياسي في الاستطلاع الذي أجرته الشهر الماضي.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة (جابان تايمز) أن أحد استطلاعات الرأي أظهر أيضا أن المنافسين المحتملين لسوجا على المنصب الأعلى، مثل وزير الإصلاح الإداري تارو كونو والذي يقود حملة التطعيم في اليابان ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، كانا أكثر شعبية لدى الجمهور.

من جانبه قالت مصادر حكومية يابانية،إن طوكيو تدرس سحب قوات الدفاع الذاتي من مهمة إجلاء الأشخاص من أفغانستان، بمن فيهم رعاياها، في الأول من سبتمبر على أقرب تقدير؛ لدواعِ أمنية، وسط تصاعد التوترات في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة في البلاد مؤخرًا.

ونقلت عنها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصادر التي لم تسمها قولها إن التقديرات اليابانية تشير إلى أنه من الصعب ضمان أن تكون العمليات في مطار كابول آمنة بعد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والمقرر اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك بعد أن أجلت اليابان مواطنًا واحدًا و14 أفغانيًا إلى خارج البلاد.

وقالت المصادر إن ما يصل إلى 500 شخص من بينهم الموظفون المحليون في السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالإضافة إلى عائلاتهم ما زالوا في البلاد، وفي أثناء تقييم الوضع الأمني ​​على الأرض، تنظر الحكومة في طرق بديلة محتملة لإجلاء هؤلاء، مثل استخدام الخطوط الجوية التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة محاولات للإجلاء قد فشلت، حيث قيل إن الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب نقاط التفتيش الصارمة التي تفرضها طالبان.

 

يوشيهيدي سوجا الحزب الحاكم جابان تايمز كوفيد-19 كورونا المستجد طوكيو المنصب الأعلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

واشنطن تنقل بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان إلى قطر

اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة 11 عنصرًا من «المرابطون»

دراسة: انخفاض ملحوظ فى عمليات زرع الأعضاء بالعالم أثناء الجائحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟