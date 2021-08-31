رئيس الأوبرا : 55 ألف مشاهد لمهرجان القلعة.. والشباب 65 ‎%‎ من الضيوف

تحت شعار الفن للجميع تحولت قلعة صلاح إلي حصن للدفاع عن الهوية والفن الراقي هذا ما تأكد من خلال الدورة 29 للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء الذي يحمل اسمها ونظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وأشرف عليها البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث ودع الجمهور الفعاليات في حفل الختام على أنغام ماريمبا أميرة الايقاع نسمة عبدالعزيز وصوت النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

مهرجان القلعة

ووجه الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع الأنشطة الإبداعية فى مصر ومساندتها إقامة هذه الدورة من المهرجان بعد توقفه العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

مهرجان القلعة

وقال إن المهرجان ضم 31 حفل وأقيم على مدار 16 يوم متتالية وحضره ما يزيد عن 55 ألف مشاهد من مختلف الشرائح الاجتماعية وكان للشباب النصيب الأكبر حيث بلغت نسبتهم 65 ‎%‎ من الضيوف الذين استمتعوا بألوان متنوعة من الفنون.

مهرجان القلعة

وأشار إلى أن الفعاليات نجحت فى جذب قطاع عريض من الأجيال الجديدة مما يؤكد نجاح دار الاوبرا في استحداث قاعدة جماهيرية بما تقدمه من أشكال فنية مميزة.

مهرجان القلعة

وتابع أن الأصداء الايجابية التي حققتها الدورة 29 من مهرجان القلعة عكست ارتفاع مؤشرات الوعي وأبرزت قدرة ابناء الوطن خاصة الشباب على انتقاء المواد الابداعية الجادة، مؤكدا التزام الجمهور التام خلال العروض اليومية بالاجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها لمواجهة الجائحة.

مهرجان القلعة

وكانت الفعاليات الختامية قد أحياها النجم مدحت صالح حيث غرد بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله الشهيرة التي حققت جماهيرية واسعة كان منها زى ما هي حبها، يتقال، زي ما انت عايز، وردى، حبيبى يا عاشق ، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، بحبك كل ما تطلع شمس، انا هو انا، كوكب تانى، وعدى ، قربلى الى جانب 3 سلامات، الحلوة داير شباكها،

مهرجان القلعة



يا حبيبى واحشنى من أعمال التراث واختتم الحفل ب ابن مصر التي تفاعل معها الجمهور مرددا كلماتها .

مهرجان القلعة

سبقته أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز بحفل خلقت خلاله حالة من المرح والتفاؤل وببراعة فائقة حاورت صديقتها الدائمة الة الماريمبا لتمتع الجميع ببانوراما من موسيقى الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها منها البخيل وأنا ، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، انا كل ما أقول التوبة، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات، مامبو، سهر الليالي وسواي التي غناها على الحريرى الى جانب فقرة غنى خلالها الريس كرم من فلكلور الصعيد .

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة