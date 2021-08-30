بلاستيك وغزل القطن.. 3 مليارات دولار صادرات السلع نصف المصنعة خلال 5 أشهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة أهم صادرات مصر من السلع نصف مصنعة والتى بلغت قيمتها 3.027 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 3.098 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 71.5 مليون دولار، وتمثلت أهم الصادرات نصف مصنعة فيما يلى:

جاءت لدائن بأشكالها الأولية فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 600.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 297.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها صادرات كربون بقيمة 54.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 31.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات غزل قطن بقيمة 52.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 46.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وسجلت صادرات زيوت ودهون نباتية وحيوانية 45 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 37.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت صادرات بروبان مسيل 24.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 12.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات حديد سليكون 22.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021 مقابل 5.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وصادرات زيوت عطرية بقيمة 21.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.