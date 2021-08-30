برلمانية: اختبار القدرات يفتح بابًا خلفيًا للفساد فى القبول بالجامعات

رفضت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح بعض النواب باستبدال مكتب التنسيق بإجراء إختبار القدرات، مؤكدة أن مكتب التنسيق هو الطريقة المثلى والعادلة للدخول للجامعات فكل طالب حصل على مجموع سيدخل الكلية على قدر اجتهاده، فنظام الثانوية العامة مثل مسابقة يدخل فيها جميع الطلاب ويدخل الطلاب الكلية على قدر مجموعه في الامتحان الموحد الذي أجرى لجميع الطلاب.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك بالفعل اختبار قدرات لبعض الكليات التى تعتمد على الموهبة الفنية مثل الفنون الجميلة والإعلام وهو أمر منطقي للنجاح بهذه التخصصات، فيما لا يمكن إجراء اختبار القدرات بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة والصيدلة وغيرها باعتبارها تدرس مناهج علمية ويكفي فيها الاعتماد على مجموع الدرجات باعتباره مقياس التفوق العلمي.

وحذرت “العسيلي” من خطورة اعتماد اختبار القدرات كآلية للقبول بالكليات دون النظر للمجموع وما قد يترتب على ذلك من وجود تلاعب وفساد في قبول الطلاب لولا داعي لاختبار القدرات باعتباره قد يكون بوابة خلفية للفساد، فمن يجرى اختبار القدرات سيكون بمقدوره قبول الطالب ورفضه، لذلك فمن الأفضل استمرار الوضع على ما هو عليه.

وكان عدد من النواب قد طالب باستبدال نظام مكتب التنسيق بإجراء اختبار قدرات للقبول بالكليات المختلفة، باعتبار أن ذلك مطبق في كل جامعات العالم الكبرى والمصنفة كأفضل جامعات في العالم.

وبدأت مكاتب التنسيق بفتح باب التسجيل لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وقررت وزارة التعليم العالي خفض الحدود الدنيا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وأعلنت الوزارة الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

ويبلغ الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة فأكثر بما يعادل 88.41% وذلك لنحو 22954 طالبا.