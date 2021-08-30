الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: اختبار القدرات يفتح بابًا خلفيًا للفساد فى القبول بالجامعات

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

رفضت النائبة نجلاء العسيلي، عضو  لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح بعض النواب باستبدال مكتب التنسيق بإجراء إختبار القدرات، مؤكدة أن مكتب التنسيق هو الطريقة المثلى والعادلة للدخول للجامعات فكل طالب حصل على مجموع سيدخل الكلية على قدر اجتهاده، فنظام الثانوية العامة مثل مسابقة يدخل فيها جميع الطلاب ويدخل الطلاب الكلية على قدر مجموعه في الامتحان الموحد الذي أجرى لجميع الطلاب.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك بالفعل اختبار قدرات لبعض الكليات التى تعتمد على الموهبة الفنية مثل الفنون الجميلة والإعلام وهو أمر منطقي للنجاح بهذه التخصصات، فيما لا يمكن إجراء اختبار القدرات بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة والصيدلة وغيرها باعتبارها تدرس مناهج علمية ويكفي فيها الاعتماد على مجموع الدرجات باعتباره مقياس التفوق العلمي.

وحذرت “العسيلي” من خطورة اعتماد اختبار القدرات كآلية للقبول بالكليات دون النظر للمجموع وما قد يترتب على ذلك من وجود تلاعب وفساد في قبول الطلاب لولا داعي لاختبار القدرات باعتباره قد يكون بوابة خلفية للفساد، فمن يجرى اختبار القدرات سيكون بمقدوره قبول الطالب ورفضه، لذلك فمن الأفضل استمرار الوضع على ما هو عليه.

 وكان عدد من النواب قد طالب باستبدال نظام مكتب التنسيق بإجراء اختبار قدرات للقبول بالكليات المختلفة، باعتبار أن ذلك مطبق في كل جامعات العالم الكبرى والمصنفة كأفضل جامعات في العالم.

وبدأت مكاتب التنسيق بفتح باب التسجيل لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وقررت  وزارة التعليم العالي خفض الحدود الدنيا بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وأعلنت الوزارة الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 ، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

ويبلغ الحد الأدني لتنسيق الجامعات 2021 لشعبة علمي علوم 362.5 درجة فأكثر بما يعادل 88.41% وذلك لنحو 22954 طالبا.

التعليم العالي تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة وزارة التعليم العالي التسجيل لجنة التعليم بمجلس النواب نظام الثانوية العامة اختبار القدرات عضو لجنة التعليم فيها مكتب التنسيق الامتحان الموحد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

POD تشيد بإذاعة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم على «أون تايم سبورت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة