الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. وزارة المالية تعلن نتائج العائد على سندات الخزانة

وزارة المالية
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، الإثنين، نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.50% وأقل عائد 14.44% ومتوسط العائد 14.18% وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات و14.80% وأقل عائد 14.70 ومتوسط العائد 14.79%.

وطرح البنك المركزي، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول 3 إصدارات في فبراير 2021.

يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، التي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

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