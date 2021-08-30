«العلوم الصحية» تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

شارك أحمد الدبيكي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نقيب العلوم الصحية، في المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، المنعقد في مدينة الغردقة، الاثنين، ضمن الوفد الرسمى لمصر؛ لانتخاب الأمانة العامة الجديدة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، واتحاد النقابات المهنية العربية، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانعقد المؤتمر بحضور ممثلين عن الاتحادات العربية والدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة التعاون النقابي الأفريقى، والاتحاد العالمى للنقابات، واتحاد نقابات بيلاروسيا واتحادات نقابات الدول العربية من دول مصر، والسودان، وفلسطين، والبحرين، وسوريا، ولبنان، والكويت، والعراق.

قال نقيب العلوم الصحية، الذي تم انتخابه عضوا بلجنة المراقبة المالية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إن المؤتمر ينعقد تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، وبدأ فعالياته بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم نشيد العمال العرب، وكلمات رئيس المؤتمر، والأمين العام، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ومحمد ابوزيد ممثل منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وممثلي الاتحاد العالمي للنقابات، واتحاد نقابات بيلاروسيا، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تضمنت الجلسة الأولى الإجرائية انتخاب هيئة المؤتمر، ومناقشة التعديلات على دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وإقرارها، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، ولجنة الصياغة.

وانتخب المؤتمر قيادة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ل 5 سنوات المقبلة، وانتخب المؤتمر العام جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية أمينا عاما للاتحاد الدولي، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق نائبا للأمين العام، كما انتخب المؤتمر محمد جبران من مصر أمينا عاما مساعدا، وبدر العزمي من الكويت أمينا عاما مساعدا، و 16 أمين مساعد بمعدل واحد من كل دولة.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه العمال العرب ومنها الحقوق والحريات النقابية، وكذلك تحديات البطالة والتشغيل وآثار فيروس كورونا على الطبقة العاملة، وتحدي الإرهاب الأسود الذي استهدف العمال في مواقع إنتاجهم خاصة في سوريا، إضافة إلى تحديات الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد العمال العرب.

وأكد المؤتمر على أن كل هذه التحديات، توجب الارتقاء بحجم هذه التحديات والبحث عن حلول ومواجهة، وعرض التحديات التي واجهة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ودعوة الجميع إلى العمل على تقوية الاتحاد الدولي في إطار عمل جماعي.

وأكد المؤتمر على أن انعقاده في هذه الظروف الاستثنائية، له أهمية كبرى لتعزيز الدور التاريخي العروبي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.