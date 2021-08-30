شركة نظافة شرق القاهرة تتسلم مهامها فى حى مصر الجديدة الجمعة

عقد الاجتماع التنسيقي بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة مع شركة «انفيروماستر» المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لعملية الاصطفاف المقررة يوم الخميس للبدء في تنفيذ المهام الموكلة للشركة.

وصرح اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة ببدء الشركة في العمل بحي مصر الجديدة اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بشوارع المنطقة الشرقية في أول حي يتم استلامه.

وجدد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للشركة، بأن الهيئة ستقدم كل الدعم الفني اللازم لهم لإنجاح المهمة والمنظومة المخططة على أكمل وجه.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت المليارات على تطوير العاصمة لإعادة الشكل الحضارى لها، ولن يسمح بأن يتم تشويهها بوجود إشغالات للباعة الجائلين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بإزالة كافة الإشغالات لتمكين شركات النظافة من أداء عملها بيسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة والأحياء والمديريات على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للدخول وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" حماية لهم ولأسرهم.

كما طالب مدير مديرية التربية والتعليم بإمداده بتقرير يومي عن أعداد العاملين الذين تلقوا التطعيم على أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي، مشيرا الى ضرورة عمل حملات توعية لطمأنة أولياء الأمور بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الطلبة ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسى، مشيرًا إلى أن القاهرة بها ما يقارب 2200 مدرسة فى جميع المراحل.