جامعة دمياط تمنح طالبة من أوائل الثانوية العامة منحة دراسية بكلية الآثار

قرر السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، منح الطالبة ريهام محمود مصطفى الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة الشعبة الأدبية، والتي تم ترشيحها من مكتب التنسيق المركزي لكلية الآثار بجامعة دمياط منحة دراسية مجانية بكلية الآثار طوال فترة دراستها في أي برنامج دراسي تختاره شريطة المحافظة على التفوق الدراسي.

وانعقد اليوم الاثنين مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب أعضاء المجلس، كما وجه بأن تكون أول محاضرة بالعام الجامعي 2021/2022 بجميع كليات الجامعة عن "المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية".

وأكد رئيس الجامعة أيضًا على متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والكليات المختلفة وسرعة إتمامها قبل بداية العام الجامعي 2021/2022.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال والذي تضمن عدد 116 موضوعا، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها الموافقة على التقدم بطلب شراء مجمع الورش من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمقابل لسور حرم الجامعة الجديد بالجهة الجنوبية، وعمل التعديلات اللازمة لتجهيزها لتصبح ورش ومعامل كلية الهندسة، مما يعود بالنفع على توفير أصول بحرم الجامعة الجديد وكذلك توفير الوقت اللازم لبناء مجمع الورش الذي كان مقررا إنشاؤه داخل حرم الجامعة.

كما تمت الموافقة المبدئية على بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة بشأن إنشاء مواقع الإنترنت التبادلية، والموافقة على إنشاء برنامج دبلوم "تصميم الأزياء" المهني في الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.

كما تمت الموافقة على شروط الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، وأهمها التطعيم بلقاح كورونا شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية، وقيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/ بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 350 جنيها شاملة الإقامة والتغذية، وقيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 150 جنيها شاملة الإقامة فقط.

وتبلغ قيمة المصروفات الشهرية "للطالبات" المتخلفات عن التسجيل الالكتروني، و"طالبات" الانتساب الموجه، والمخالفات للشروط، والمحولات داخل مصر، و"طالبات" البرامج الخاصة المخالفات للشروط: 700 جنيه، وقيمة المصروفات الشهرية لـ "طالبات" الدراسات العليا: 1000 جنيه، وقيمة المصروفات الشهرية للطالبات الجدد الحاصلات على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر: 1200 جنيه، وقيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين" المخالفين للشروط: 700 جنيه، وقيمة المصروفات الشهرية للطلاب البنين (المحولين، الدراسات العليا، الحاصلون على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، طلاب البرامج الخاصة المخالفين للشروط، طلاب الانتساب الموجه، الطلاب المتخلفون عن التقدم الكترونيًا: 1200 جنيه.

كما تمت الموافقة على إنشاء المعهد الفني للتمريض بجامعة دمياط، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ اللازم واستكمال باقي الإجراءات.