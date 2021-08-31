بالصبر والعاطفة.. نصائح للأهل حول كيفية التعامل مع أبنائهم المراهقين

يتساءل الكثير من الأهالى عن كيفية تعاملهم مع ابنائهم المراهقين وكيف يمكن تربيتهم؟ فتربية الأبناء المراهقين تحتاج إلى صبر كبير، وتعاطف معهم، قد يكون سلوك الأبناء المراهقين يشكل تحدى كبير للأهل وخاصة في تلك الأيام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي يعاني المراهقون من العزلة والوحدة والقلق أكثر من أي وقت مضى.

ووفقًا لموقع newportacademy، نستعرض قى السطور التالية مجموعة من النصائح للأهل حول كيفية التعامل مع ابنائهم المراهقين.

قبل التعامل مع ابنك المراهق، يجب عليك فهم الأسباب الجذرية لمشاكله، ما الذي يعاني منه المراهقون خلال هذه السنوات المضطربة؟ وكيف يمكن لآباء المراهقين ممارسة الوعي وخلق اتصال حقيقي؟

فهم سلوك المراهق

كما أنه يجب فى سن المراهقة، أن يكون الآباء على دراية عملية بتنمية المراهقين، من خلال فهم سلوك المراهق والتغيرات الهرمونية والبيولوجية العصبية التي تحدث خلال فترة البلوغ علاوة على ذلك معرفة أنه لا يزال دماغ المراهق يتطور حيث إن منطقة الدماغ المسؤولة عن الحكم واتخاذ القرار، قشرة الفص الجبهي، لاتزال تنضج بالكامل حتى منتصف العشرينات، ومن ثم فإن الأولاد المراهقين يعانون من تغير النبضات والعواطف.

عندما يتحدث الآباء عن التعامل مع الأولاد المراهقين، فإنهم غالبًا ما يشيرون إلى سلوك ابنهم المراهق المحفوف بالمخاطر فهناك العديد من الأسباب التي تجعل الأولاد المراهقين ينجذبون إلى سلوكيات المخاطرة يمكن أن تدفع الضغوط الخارجية الأولاد المراهقين نحو سلوكيات محفوفة بالمخاطر للتخلص من التوتر بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون ضغط الأصدقاء عامل.

ووجدت إحدى الدراسات أن المخاطرة يمكن أن تكون وسيلة للمراهقين لاستكشاف ومعرفة المزيد عن عالمهم ومع ذلك فإن مجموعة فرعية أصغر من المراهقين خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في التحكم في الانفعالات من المرجح أن يواجهوا العواقب السلبية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

كيفية التعامل مع ابنك المراهق:

عند التعامل مع الأولاد المراهقين، يحتاج الآباء إلى وضع حدود واضحة وعواقب فعالة ومن ثم، عند التعامل مع مشاكل الصبي المراهق، على النحو التالي:

وضع الحدود:

يجب على الآباء والأولاد المراهقون، وضع حدود وقواعد يتفق عليها الطرفان تستند القواعد على القيم المشتركة حول البقاء في أمان والحفاظ على الانسجام في الأسرة.

الاتفاق على العواقب:

يتفق الآباء والأبناء على العواقب المناسبة للعمر والتي ستدخل حيز التنفيذ إذا تم انتهاك القواعد.

تجنب العقوبة الشديدة:

ومع ذلك فإن العقوبة الشديدة ليست أفضل طريقة للتعامل مع ابنك المراهق في الواقع يمكن للعقاب أن يزيد الأمور سوءًا قد يشعر الأولاد المراهقون بالرفض والاستياء وبالتالي ، يمكنهم الانسحاب أكثر من والديهم.

مفاتيح للتواصل مع ابنك المراهق:

في كثير من الأحيان، يجد الأبناء المراهقون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم في كلمات، لذلك فإن تربية الأبناء المراهقين تتضمن إدراك أنهم قد لا يشعرون بالراحة عند مشاركة أفكارهم الداخلية نتيجة لذلك يمكن أن يشعر آباء المراهقين بالإحباط والشعور بالتجاهل. بدلاً من ذلك، عند التعامل مع الأولاد المراهقين، يمكن تجريب الأساليب التالية لكيفية التحدث إلى المراهقين.

نقاط قصيرة:

ومن المهم معرفة لكيفية التحدث إلى المراهقين إذا كان لديك شيء تريد أن يعرفه ابنك المراهق، فقدم سلسلة من النقاط الواضحة بعد ذلك دعه يستجيب لكل منهما.

التواصل البصري:

يوصى غالبًا بالاتصال بالعين للتواصل الفعال فإن هذا لا ينطبق على التعامل مع ابنك المراهق، قد يطغى عليه أو يخيفه لهذا السبب، يمكن أن تكون القيادة معًا في السيارة وقتًا جيدًا للتحدث.

تحدث أثناء عملك:

يجد العديد من المراهقين سهولة في التواصل عندما يفعلون شيئًا آخر في نفس الوقت لذا قم بالدردشة أثناء اللعب أو التنزه أو تحضير العشاء معًا.

ابق هادئا:

عند تقييم كيفية التعامل مع ابنك المراهق لا تدع عواطفك تسيطر قد يؤدي إظهار الغضب أو الإحباط إلى عمق قوقعته.

امنحه الوقت للمعالجة:

يحتاج العديد من المراهقين إلى بضع ساعات أو حتى أيام للتفكير في المحادثات المهمة لذلك لا تشعر بخيبة أمل إذا لم يغير ابنك المراهق سلوكه أو موقفه على الفور دعه يأخذ المعلومات ثم يعالجها في وقته الخاص.

قد يشعر آباء المراهقين أحيانًا أن ابنهم المراهق لا يهتم بهم لكن يجب على الآباء ألا يدعوا ذلك يخدعهم، تشير الدلائل بوضوح إلى أهمية الارتباط بين الآباء والأبناء المراهقين لدعم الصحة العقلية للمراهقين وتساعد العلاقات الصحية بين الوالدين المراهقين على النمو ليصبحوا اناس أقوياء ومستقلين.