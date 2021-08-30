بولندا: ضبط 13 شخصًا حاولوا تحطيم السياج الحدودي مع بيلاروسيا

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الإثنين، عن ضبط 13 شخصا حاولوا تحطيم السياج الحدودي المقام حديثا على الحدود مع بيلاروسيا لكبح تدفق الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الداخلية ماريوش كامينسكي، في تصريحات صحفية، أوردها "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، إن محاولة تدمير السياج الحدودي أمر غير مقبول، وبلا شك فإن هذا السلوك يهدد أمن البلاد وأن من نفذوه يشاركون في الهجوم على حدود البلاد الشرقية وخاصة مع اقتراب موعد إقامة التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة، متعهدا بتقديم كل المسؤولين عن هذا الفعل إلى العدالة.

وكانت بولندا وليتوانيا قد شهدتا خلال الأسابيع الأخيرة أعدادا متزايدة من المهاجرين من دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان يحاولون العبور من بيلاروسيا.

وفي وقت سابق.. ذكرت وسائل إعلام ومصادر مطلعة أن الجيش البولندي بدأ تسييج مقطع حدودي مع بيلاروس بالأسلاك الشائكة، لمنع تسلل طالبي اللجوء عبر أراضي بيلاروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، العسكريين البولنديين وهم يربطون الأسلاك الشائكة بالدعامات المعدنية مستخدمين معدات خاصة وآليات.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن "الحكومة البولندية تواصل الالتزام بالخطاب السياسي الصارم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، وفي المستقبل ستكافح وارسو ضد الدخول غير القانوني إلى البلاد".

من جهته، أكد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في وقت سابق، أن "هناك خططا لبناء جدار بارتفاع 2.5 متر على الحدود مع بيلاروس".

بدورها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولندا إلى "قبول مجموعة من المهاجرين الذين تدفقوا من الشرق الأوسط إلى بيلاروس لأكثر من أسبوعين قاصدين الاتحاد الأوروبي".

ووجد آلاف المهاجرين من العراق وسوريا وأفغانستان ودول أخرى يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي أنفسهم في وضع صعب في الأشهر الأخيرة، حيث لا يسمح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي من بيلاروس، ولا يسمح حرس الحدود البيلاروسي لهم بالعودة إلى بيلاروس ليبقوا عالقين على الحدود.